Trossard göz kamaştırıyor

Sakatlığını atlatan Leandro Trossard idman performansıyla teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu etkiledi. İtalyan çalıştırıcı, Belçikalı futbolcuyu Kocaelispor maçında 11'de kullanarak, onun çalım, pas ve oyunu okuma yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor. Trossard ligde 1 gol atarken, 1 de asisti var.

ANTRENMANA DEVAM

Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, oyuncularının idman performansından memnun. İtalyan çalıştırıcı, kurmaylarıyla belirlediği maç taktiğini öğrencilerine aktardı ve sık tekrarlarla onlara ezberletti. Kocaelispor maçında 3 puan bekleyen İtaliano, oyuncuların hırsıyla da keyfini katlıyor.