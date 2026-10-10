Beşiktaş'tan Rolando Mandragora harekatı!

Beşiktaş devre arasında orta sahasına mutlaka bir isim alacak. Newcastle'dan Joe Willock en büyük aday. Ancak bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık siyah-beyazlı takım 10'a yakın adayla daha görüşme halinde. Bunlardan biri de Torino forması giyen Rolando Mandragora. 29 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Belirledikleri bonservis bedeli 7.5 milyon euro. Siyah-beyazlı yöneticiler rakamı düşürmek için görüşmelere başlayacak. Mandragora, Torino kadrosunun en değerli oyuncularından biri. Serie A'da bu sezon 5 maça çıkan İtalyan futbolcu 1 gol attı. 1 de asist yaptı. Sarı ve kırmızı kart görmeyen oyuncu, kariyeri boyunca İtalya'dan hiç çıkmadı. Fiorentina altyapısında yetiştikten sonra Juventus, Genoa, Pescara, Crotone, Torino ve Fiorentina'da forma giyen Mandragora, 396 maçta 39 kez fileleri sarsarken, 31 de asist yaptı.