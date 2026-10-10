Junior Olaitan satılık değil

Beşiktaş'ta sezona çok iyi başlayan Junior Olaitan kısa sürede dev kulüplerin radarına girdi. 24 yaşındaki futbolcu dinamizmi ve pas kalitesiyle şu anda transfer pazarında adı en çok anılan oyuncuların başında geliyor. Menajeri de kulübe gelerek "Devre arasında 35 milyon euro bonservisle onu götürebilirim" dedi. Ancak bu çağrı Beşiktaş yönetiminde karşılık bulmadı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gözdelerinden olan Olaitan için menajerine "Bu sezonu bizimle tamamlayacak. Satılık değil" cevabı verildi.