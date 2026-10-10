Dusan Vlahovic alev aldı

Siyah-beyazlı takımda gözler Kocaelispor ile oynanacak maça çevrildi. Milli ara öncesinde oynanan 3 karşılaşmada fileleri 5 defa havalandıran Dusan Vlahovic de heyecanla bu randevuyu bekliyor. Sırp yıldız ara öncesi pik noktasına taşıdığı performansını kaldığı yerden sürdürmeyi planlıyor. Kocaelispor'u da boş geçmeyerek krallıkta da iddialı konuma gelmek istiyor. Vlahovic milli ara sonrasında gerçekleşen antrenmanlara da damga vurdu. Güçlü fiziği ve raket gibi kullandığı sol ayağıyla büyük üstünlük kurdu. Attığı goller İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'yu mest etti.

GOL ATARSA REKOR KIRACAK

Dusan Vlahovic ilk 11'de çıktığı ilk 3 mücadelede de ağları havalandırmayı başardı. 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11 çıktığı ilk 4 karşılaşmada da fileleri havalandıran bir oyuncu yok. 26 yaşındaki forvet Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif maçlarında fileleri sarsmıştı. Vlahovic, Tüpraş Park'taki Kocaelispor mücadelesinde de golünü atması durumunda kulüp tarihine adını yazdıracak ve rekor kıracak.