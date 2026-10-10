Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Konstantinos Mavropanos canlı izlendi

Ara transferde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar, İngiltere Championship takımlarından West Ham United forması giyen Yunan stoper Kostantinos Mavropanos'u gündemine aldı. Kartal'ın futbol direktörü Eduard Graf'ın Almanya'nın Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile oynadığı maçta 28 yaşındaki stoperi canlı izlediği öğrenildi. Tecrübeli savunmacıyı ocak ayı için hazırlanan listesine ekleyen yönetimin Mavropanos için ara transferde West Ham'a teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Mavropanos söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekti. 1.94 boyundaki Yunan futbolcu milli takım formasını 46 kez giyerken bu süreçte ülkesi adına 2 gol kaydetti. West Ham United ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Mavropanos'a 18 milyon euro değer biçiliyor.

26 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetiminin transfer listesine eklediği 28 yaşındaki Yunan savunma oyuncusunun bonservisine bugüne kadar tam 26 milyon euro ödendi.