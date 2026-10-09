Ümit görev bekliyor

Yeni transfer Ümit Akdağ, siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun gözüne giren genç savunmacının Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kocaelispor maçında forma giyme ihtimali bulunuyor. Dizinden sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'yu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim sınavını düşünerek riske etmek istemeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, 23 yaşındaki stopere zorlu müsabakada görev verebilir. Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Ümit Akdağ şu ana kadar forma şansı bulamadı.

İLK 3 MAÇTA OYNADI

Ümit Akdağ, Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında Alanyaspor formasıyla boy gösterdi. Romanya asıllı Türk savunmacı, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Eyüpspor maçlarında 90 dakika sahada kalmıştı. Ümit Akdağ, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Dusan Vlahovic'i başarıyla marke etmiş, otoritelerden tam not almıştı.

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

Siyah-beyazlı oyuncu, Romanya U21 Takımı'nda 10 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti. Romanya A Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddeden 23 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada "Hedefim Türkiye Milli Takımı formasını giymek. Beşiktaş'a transfer olarak bu hedefime daha da yaklaştım" ifadelerini kullanmıştı.