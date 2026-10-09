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Anasayfa Beşiktaş Orkun ve Trossard sevinci

Orkun ve Trossard sevinci

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Orkun ve Trossard sevinci

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1.5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başlarken, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Kaptan Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması, teknik heyeti sevindirdi.

VACLAV CERNY İLK 11'E

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Amedspor maçında kadroda rotasyona gitmiş, Vaclav Cerny'yi yedek kulübesinde oturtmuştu. İlk 11'de şans bulan Ernest Poku'nun beklenen randımanı verememesi üzerine ikinci devre Çekyalı sağ kanat oyuna dahil olmuştu. İtalyan hocanın Kocaelispor sınavına Cerny ile başlayacağı belirtildi. Milli aradaki antrenmanlarda performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligdeki Kocaelispor maçlarında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

GÖZLER VLAHOVİC'TE

Dusan Vlahovic'in sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başlaması, İtalyan hocanın yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki Sırp golcünün dönüşüyle birlikte Vincenzo İtaliano'nun ileri uçtaki seçenekleri çoğalırken, siyah beyazlı takımın ceza sahası içerisindeki üretkenliğinin de artması bekleniyor.

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