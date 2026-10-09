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Anasayfa Beşiktaş Italiano'dan hücum emri

Italiano'dan hücum emri

Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, Amedspor yenilgisini unutturmak istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı, talebelerinden ilk düdükten itibaren 3'üncü bölgede rakibe yoğun pres yapmalarını ve yüksek tempoda oynamalarını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Italiano'dan hücum emri

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, alacağı galibiyetle hem Amedspor mağlubiyetini unutturmak hem de Hoffenheim maçı öncesi moral bulmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Milli arayı oyun planını geliştirmek için fırsat bilen İtaliano, Kocaelispor karşısında daha hareketli ve üretken bir hücum futbolu ortaya koymayı hedefliyor.

KANATLAR EFEKTİF KULLANILACAK

İtalyan hoca, talebelerinden hücum bölgesinde top kaybedildiğinde, hızlı bir şekilde topu geri kazanmalarını ve rakibin geçiş yapmasına izin vermemelerini talep etti. Körfez ekibini yardımcılarıyla birlikte analiz eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından ilk düdükten itibaren 3'üncü bölgede rakibe yoğun pres yapmalarını ve yüksek tempolu oynamalarını istedi. Ayrıca plana göre kanatlar efektif olarak kullanılacak, sakatlığını atlatan Vlahovic'e servis yapılacak.

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