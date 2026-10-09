Italiano'dan flaş Hyeon-gyu Oh kararı! Yollar ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız golcüsü Hyeon-gyu Oh, Premier Lig takımları Tottenham ve Hull City tarafından isteniyordu. Hatta bu ekip, devre arasında Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre, Oh'un transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız golcünün, İngiliz ekiplerine transferi gündeme geldikten sonra teknik direktör Vincenzo İtaliano sürpriz bir hamlede bulundu. İtalyan teknik adam, oyuncusunun gönderilmesini istemiyor ve bunu yönetimle de paylaştı. Sezon boyunca uzun maratonda Güney Koreli yıldızdan yararlanmak isteyen Italiano'nun Oh'un satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Vlahovic ile birlikte uyum içerisindeler. Kalkı ki 3 maratonda mücadele ediyoruz. Sakatlık ve cezalılar olacak. İki golcümden de memnunum. Oh, idmanlarda çok iyi çalışıyor. Onunla yola devam etmeyi planlıyorum" dediği iddia edildi. Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oh, bu sezon 13 maçta görev alırken 1 gol ve 2 asist üretti. Toplamda 628 dakika sahada kaldı.