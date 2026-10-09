İlhan: Daha güçlü döneceğiz

A Milli Takım formasını ilk kez giyen İlhan Fakılı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
A Milli Takım formasını ilk kez giyen İlhan Fakılı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın genç yıldızı, milli takımda forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, alınan yenilgilerden dolayı üzüntüsünü ifade etti. 20 yaşındaki oyuncu şu paylaşımı yaptı: "Milli takımla ilk adımlarımı atmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da inşallah daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."