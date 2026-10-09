Beşiktaş'ta Horta sesleri! İşte yönetimin transfer planı

Mazbatasını alan Beşiktaş yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Kış döneminde eksik bölgelere ekleme yapmayı düşünen siyah beyazlılar transfer için şimdiden kolları sıvadı. Gündeme sürpriz bir ismin geldiği ileri sürüldü. Kara Kartal'ın Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı yakın takibe aldığı iddia edildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin 32 yaşındaki 10 numarayı ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

BİRÇOK ROLDE OYNAYABİLİYOR

Siyah beyazlıların Portekiz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Ricardo Horta için Braga ile temas kurması bekleniyor. Kariyerinin büyük bölümünü Portekiz temsilcisinde geçiren deneyimli oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor. Top tekniği, dripling özellikleri ile hücum organizasyonlarına önemli katkıda bulunan Horta, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da oldukça etkili.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

2017'den bu yana Braga forması giyen deneyimli 10 numara, takımının en önemli hücum silahı oldu. Ricardo Horta Portekiz ekibindeki 9 yıllık kariyeri boyunca 162 kez ağları havalandırırken, 96 asist yaptı, tam 258 gole doğrudan etki etti. Portekizli futbolcu bu sezon ise 7 maçta süre alırken, 3 gol, 1 asistle oynadı.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ VAR

Ricardo Horta Portekiz Milli Takımı'nda da görev yaptı. 13 kez milli formayı sırtına geçiren deneyimli 10 numara 4 kez ağları havalandırma başarısını gösterdi. Transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldız; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.