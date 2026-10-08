Vlahovic hazır

Süper Lig'e dönüşte gözler Dusan Vlahovic'te... Sırp futbolcu milli ara öncesinde çıktığı son 3 Süper Lig karşılaşmasında 5 defa fileleri havalandırmayı başarmıştı. Müthiş bir form grafiği yakalayan 26 yaşındaki golcü, dönüşte de kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. Milli arada iyi çalışan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun en büyük kozu olacak.

İtalyan çalıştırıcı, onun üzerine özel hücum setleri hazırladı. Bunları antrenmanlarda öğrencilerine aşılıyor.

İtaliano, Vlahovic'e kafa veya ayakla ona şut imkanı hazırladıklarında fırsatçı golcüsünden maksimum verim alacağını biliyor. Vlahovic de Kocaelispor karşılaşmasıyla beraber gollerini sıralamaya devam etmeyi planlıyor.