Orkun yok forma Miretti'nin

Milli ara sonrasında Süper Lig heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürecek. Beşiktaş da dönüşte Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano bu randevu öncesinde orta saha kurgusunu bozmak zorunda çünkü Orkun Kökçü'nün sakatlığı devam ediyor. Ayak parmağındaki çatlak sebebiyle 3 milli maçta da forma giymeyen siyah-beyazlı takımın kaptanı, Kocaelispor karşılaşmasında da riske edilmeyecek.

Yerine Fabio Miretti görev yapacak. Orkun'un Hoffenheim ile Avrupa Ligi'nde oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği de belirsizliğini koruyor.