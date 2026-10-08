Beşiktaş'ı daha yukarı taşıyacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreninde konuştu.

Adalı şunları söyledi:

"Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışacağız.

Beşiktaş'ı hep daha iyiye, daha yükseğe taşımak için çalışacağız.

Beşiktaşlıların layık olduğu mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız.

Bu yeni dönemin Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyorum. Aileme, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum.

Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek, Beşiktaş'ı güzel günlere taşımak için hepimiz buradayız."

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Serdal Adalı başkanlığında dün ilk toplantısını yapan Beşiktaş yönetimi görev dağılımı yaptı. Görev dağılımı şöyle: Murat Kılıç (2.Başkan), L.Özgür Rodoplu (Asbaşkan), M.Görkem Aksoy (Asbaşkan), Uğur Fora (Genel Sekreter), A.Orhan Özalp (Muhasip Üye). Adalı başkanlığında görev yapacak Futbol Komitesi 2. Başkan Murat Kılıç, Asbaşkan M.Görkem Aksoy, Aykan Aydın ve Futbol A.Ş. yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu. Basın Sözcülüğünü Mete Düren yürütecek.