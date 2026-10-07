CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 23:35
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, Serdal Adalı başkanlığında Tüpraş Stadyumu'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tüzüğün 25.1. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda İkinci Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter ve Muhasip Üye görevlendirmeleri tamamlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan: Murat Kılıç

Asbaşkan: Leman Özgür Rodoplu

Asbaşkan: Mithat Görkem Aksoy

Genel Sekreter: Uğur Fora

Muhasip Üye: A. Orhan Özalp

Futbol Komitesi ve Basın Sözcüsü açıklandı

Başkan Serdal Adalı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Futbol Komitesi'nde; İkinci Başkan Murat Kılıç, Asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Aydın ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu yer aldı.

Öte yandan, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda Basın Sözcülüğü görevini ise Mete Düren'in yürüteceği bildirildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nı hizmete açtı: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12