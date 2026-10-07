Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, Serdal Adalı başkanlığında Tüpraş Stadyumu'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tüzüğün 25.1. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda İkinci Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter ve Muhasip Üye görevlendirmeleri tamamlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan: Murat Kılıç

Asbaşkan: Leman Özgür Rodoplu

Asbaşkan: Mithat Görkem Aksoy

Genel Sekreter: Uğur Fora

Muhasip Üye: A. Orhan Özalp

Futbol Komitesi ve Basın Sözcüsü açıklandı

Başkan Serdal Adalı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Futbol Komitesi'nde; İkinci Başkan Murat Kılıç, Asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Aydın ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu yer aldı.

Öte yandan, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda Basın Sözcülüğü görevini ise Mete Düren'in yürüteceği bildirildi.