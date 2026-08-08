Stoper transferi için hazırlıklar yapan Beşiktaş'ta liste netleşti. Vincenzo İtaliano'nun daha önce İtalya'da Spezia'da çalıştığı Jeff Chabot için girişimler sürüyor. Alman kulübü Stuttgart'ta oynayan 28 yaşındaki sol stoperin bonservisine 10 milyon euroluk bir teklif sunuldu. Bundesliga ekibi ise 12 milyon euro talep ettiğini Beşiktaş'a iletti. İtaliano ile çalışmak isteyen Chabott, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Yerli adaylar arasında ise Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ öne çıkıyor. 28 yaşındaki stoperin yakından izlendiği kaydedildi.