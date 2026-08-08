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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u gündemine alırken, alternatif listesini yerli bir isimle genişletti. Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği savunma oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'tan stoper operasyonu! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Stoper transferi için hazırlıklar yapan Beşiktaş'ta liste netleşti. Vincenzo İtaliano'nun daha önce İtalya'da Spezia'da çalıştığı Jeff Chabot için girişimler sürüyor. Alman kulübü Stuttgart'ta oynayan 28 yaşındaki sol stoperin bonservisine 10 milyon euroluk bir teklif sunuldu. Bundesliga ekibi ise 12 milyon euro talep ettiğini Beşiktaş'a iletti. İtaliano ile çalışmak isteyen Chabott, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Yerli adaylar arasında ise Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ öne çıkıyor. 28 yaşındaki stoperin yakından izlendiği kaydedildi.

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