Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Çekya'nın Hradec Kralove ekibine konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverler kritik mücadelenin yayın bilgilerini ve temsilcimizin muhtemel rakiplerini merakla araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş turu geçerse veya elenirse rakibi kim olacak? İşte tarihi maça dair tüm detaylar...

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'daki Malšovická Aréna'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş maçı ise 13 Ağustos 2026 Perşembe (Tüpraş Stadyumu) günü oynanacak.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki eleme maçlarının yayın hakları kapsamında karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA tarafında çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:

Beşiktaş Turu Geçerse (UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu)

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi elemesi durumunda Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Play-off karşılaşmaları 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş Elenirse (UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu)

Temsilcimiz Hradec Kralove'ye elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu senaryoda rakip, Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan) eşleşmesinin kazananı olacak.

AVRUPA'DA DEPLASMANDA 131. MAÇ

Beşiktaş, Hradec Kralove ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 131. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 130 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 34'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 136. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 135 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 212 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 2 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında 1-0, Danimarka'da da 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kartal'ın attığı bu 3 golün 2'sinde ise Orkun Kökçü imzası bulunuyor.

Orkun, Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle turun kapısını aralarken, rövanşta ise 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle mücadelenin skorunu tayin etti. Beşiktaş'ın diğer golü de deplasmandaki maçın 70. dakikasında Milot Rashica'dan geldi.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 7. MÜCADELE

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti.

2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TROSSARD KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Dünya Kupası sebebiyle izinli olan ve 3 Ağustos Pazartesi günü antrenmanlara başlayan Belçikalı futbolcu, fiziksel olarak tam hazır olmaması sebebiyle Çekya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

HORATIU FENIC DÜDÜK ÇALACAK

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Fenic yönetecek. Fenic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florin Andrei olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ovidiu Hategan, AVAR'da da Iulian Dima yer alacak.

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𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙏𝙤𝙢𝙤𝙧𝙧𝙤𝙬 😈💥 pic.twitter.com/lhpLaPDsmu — FC Hradec Králové (@FCHradec) August 5, 2026

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