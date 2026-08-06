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Haberler Beşiktaş Beşiktaş tur kapısını Çekya'da aralamak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş tur kapısını Çekya'da aralamak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında Çekya’da Hradec Kralove ile karşılaşacak. Kartal, Malsovicka Arena’dan tur için avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. İşte Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş tur kapısını Çekya'da aralamak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

Midtjylland'ı gol yemeden ve iki maçta da yenerek saf dışı bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk sınavında bu akşam Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Malsovicka Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

İtaliano'nun öğrencileri İstanbul'da oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki rövanş maçı 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Hradec Kralove, 2'nci ön eleme turunda Norveç ekibi Tromsö'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek yoluna devam etmişti.

261'İNCİ RANDEVU

Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında bugün 261'inci randevusuna çıkacak. Siyahbeyazlılar, geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasının hazırlıklarını dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi. Siyah beyazlı kafile daha sonra maç için Çekya'ya gitti.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik patron Vincenzo İtaliano kadroya şu isimleri dahil etti: Nübel, Doğan, Emre, Ndidi, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Kartal, Oh, Orkun, Ouattara, Agbadou, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo, Ahmet Sami, Semih.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

HRADEC KRALOVE: ZADRAZIL, UHRINCAT, CIHAK, CECH, KUCERA, DARIDA, DANCALK, HORAK, BUREN, SLONCIK, MIHALIK

BEŞİKTAŞ: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, ORKUN, OLAITAN, CERNY, İLHAN, OH

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