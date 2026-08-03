CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın 10 numarası Real Madrid'den geliyor! Yeni rota Diaz

Beşiktaş'ın 10 numarası Real Madrid'den geliyor! Yeni rota Diaz

Beşiktaş yönetiminin sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Brahim Diaz’ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Dünya Kupası’nda 4 asistle oynayan maestronun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'ın 10 numarası Real Madrid'den geliyor! Yeni rota Diaz

Menajerinin imaj hakları ve forma satışından yüksek pay istemesinin ardından Salah transferinde masadan kalkan Beşiktaş, sağ kanada takviye yapmak için mesai harcıyor. Cerny'nin Midtjylland maçlarında beklentilerin altında kalması nedeniyle bu bölgeye mutlaka ekleme yapılması planlanıyor. Nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlı kurmayların Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı transfer listesine eklediği iddia edildi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin La Liga devi ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Faslı yıldızın mali şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar hem sağ kanat hem 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncunun transfer edilmesi için sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın imza töreninde taraftarların "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" tezahüratları sonrası Mısırlı futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

DEV KUPADA 4 ASİST YAPTI

Diaz Dünya Kupası'nda Fas formasıyla 6 maçta forma giydi. Kuzey Afrika temsilcisinin en üretken isimlerinden biri olarak dikkat çeken 26 yaşındaki yıldız, 4 asist yaptı. Geçen sezon Real Madrid'de 42 resmi karşılaşmada görev yapan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etti.

FAS MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH ETTİ

Galatasaray'ın da gündemine gelen Brahim Diaz'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Malaga doğumlu olan ve İspanya Milli Takımı'nın alt kategorilerinde (U17, U19, U21) uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcu, Mart 2024'te milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.

ÇOK YÖNLÜ VE ÇALIM UZMANI

Teknik kapasitesi çok yüksek olan Faslı yıldız, bire birde rahat adam eksiltebiliyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor. Hücum yönü çok güçlü olan Brahim Diaz, son dönemde savunma tarafını da geliştirdi. En önemli handikapı sert ve fizik gücü yüksek savunmalar karşısında zorlanabiliyor.

JOSE'NİN KARARI ÖNEMLİ

Jose Mourinho'nun Faslı futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği karar önem taşıyor. İspanyol devi, Cucurella, Dumfries, Konate, Silva ve Espi gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Jose oyuncunun ayrılığına onay verdiği takdirde transferin önündeki engel kalkacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Rennes'in genç stoperine kanca!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:45
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:43
G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! 00:32
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! 00:32
G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! 00:32
Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! 00:32
Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! 00:32
Trabzonspor'dan iyi prova! Trabzonspor'dan iyi prova! 00:32
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 00:32