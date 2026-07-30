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Haberler Beşiktaş Kartal tur için Danimarka semalarında! İşte Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Kartal tur için Danimarka semalarında! İşte Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Siyah beyazlı takım bu akşam Midtjylland ile Danimarka’da karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda evindeki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Kara Kartal, bu avantajını koruyup tura kanatlanmayı hedefliyor. MCH Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi İngiliz John Brooks.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Kartal tur için Danimarka semalarında! İşte Beşiktaş'ın Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda bu akşam Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. MCH Arena'da saat 20.00'de başlayacak zorlu maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall. Siyah beyazlı takım Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk maçı kaptan Orkun Kökçü'nün şık golüyle 1-0 kazanmıştı.

3 EKSİK VAR

Temsilcimiz 1-0'lık skorun verdiği avantajı kullanarak tur vizesini cebine koymayı hedefliyor. Kartal'da karşılaşma öncesi 3 eksik bulunuyor. İzinli olan ve Midtjylland maçı özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Leandro Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ve ayak bileğinden sakatlığı bulunan Wilfried Ndidi forma giyemeyecek.

Beşiktaş turu geçerse Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Jensen, Dju, Sung

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

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