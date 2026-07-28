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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan stopere 2 aday birden! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş'tan stopere 2 aday birden! Anlaşma detayları belli oldu

Kadrosuna sol stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri netleştirdi. Siyah-beyazlıların, Leo Pereira ve Jeff Chabot ikilisinden birini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan stopere 2 aday birden! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş'ta sol stoper transferi için çalışmalar sürüyor... Siyah-beyazlı yönetimin bu bölge için listesindeki adayları ikiye indirdiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefindeki ilk ismin Stuttgart forması giyen Alman savunmacı Jeff Chabot olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ve Stuttgart ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Gündemdeki diğer aday ise uzun bir süredir listede yer alan Leo Pereira. Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper ile yaptığı görüşmelerde 3+1 yıllık kontrat konusunda büyür oranda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Flamengo'nun istediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için Breziyla ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun iki isme de onay verdiği, yönetimin iki isimden birini kadroya katarak sol stoper transferini tamamlayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında.

Jeff Chabot, mücadeleci yapısının dışında 1,95'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Stuttgart ile kontratı 2028 yılında sona erecek.

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