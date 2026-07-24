BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mohamed Salah transferinde kritik zirve! Düğüm çözülüyor

Beşiktaş'ın transferde 1 numaralı gündem maddesi Mohamed Salah... Siyah beyazlı taraftarlar büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Dünya yıldızı ile 12 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Başkan Serdal Adalı, menajer Rammy Abbas'la bugün kritik bir görüşme yapacak. Kolombiyalı menajerin ek komisyon talebini 7.5 milyon euro'ya düşürdüğü öğrenildi. Başkan Adalı zirvede komisyon talebi konusunda yaşanan pürüzleri gidermeye çalışacak. Siyah beyazlılar transfere ciddi maliyet yükü getiren komisyon bedelini aşağı çekmek için Rammy Abbas'la pazarlık yapacak.

KATAR'DA SALAH MANŞET

Katar'ın önde gelen spor gazetelerinden El Kas, Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğine ilişkin dikkat çeken bir manşete yer verdi. Gazete manşetinde "Arap futbolunun efsanesi Mohamed Salah, Beşiktaş yolunda" ifadelerini kullandı. Haberde, Mısırlı efsane ismin siyah beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtildi.