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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte Italiano'nun Midtjylland maçı 11'i

Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte Italiano'nun Midtjylland maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2’nci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisini yenerek avantaj yakalamayı hedefliyor. Tüpraş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol Burgos yönetecek. İşte siyah-beyazlıların Midtjylland maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte Italiano'nun Midtjylland maçı 11'i

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, yeni sezonun ilk ciddi ve resmi sınavını bu akşam verecek. Siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında bu akşam Danimarka'nın güçlü temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak.

VINCENZO ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın haziran ayında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Vincenzo İtaliano, ilk resmi maçına çıkacak. Kara Kartal taraftarının da desteğiyle karşılaşmadan zaferle ayrılarak tur yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Temsilcimiz, Midtjylland'ı elemesi halinde 3'üncü eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

YENİLERİ HEYECAN SARDI

Beşiktaş'ta 5 yeni transfer, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde ilk resmi maçlarına çıkacak. Siyah- beyazlılarda kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı, Dolmabahçe'nin çimlerine ilk kez ayak basacak.

3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. İzinli olan yeni transfer Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

HASRET BİTİYOR

Siyah-beyazlılar yaklaşık 2.5 ay sonra Dolmabahçe'de taraftarına kavuşacak. Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 33'üncü haftasında 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, 75 gün sonra 12'nci adamla buluşacak. Kartal taraftarının oluşturacağı müthiş atmosferle tur için avantajlı skor almak istiyor.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Midtjylland: Olafsson, Han-beom, Kristensen, Bech, Osorio, Billing, Bravo, Jensen, Andreasen, Gue-sung, Dju

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