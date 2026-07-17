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Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! Maaşı...

Mohamed Salah'ın menajerinin Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Mısırlı yıldızın yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtilirken, 34 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetinin transfer sürecindeki en büyük engel olduğu ifade edildi. İşte transfer gündeminin öne çıkan ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! Maaşı...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdüren siyah beyazlılarda Mohamed Salah sürprizi yaşandı. Büyük başarılar ve sayısız kupa kazandığı Liverpool ile sözleşmesi sona erdiği için boşa çıkan Mısırlı dünya yıldızının menajerinin Beşiktaş yönetimiyle bir transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. Türkiye'de oynamaya ve Beşiktaş forması giymeye son derece sıcak bakan 34 yaşındaki oyuncunun yıllık 15 milyon euro garanti ücret istediği aktarıldı.

Tecrübeli oyuncunun astronomik talebi, transferin önünde en büyük mani olarak görülüyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Mohamed Salah gibi dünya çapında bir markayı kadroda görmeyi çok arzu ettiği, ancak takım içindeki dengeleri bozmamak için temkinli davrandığı aktarıldı. Oyuncu tarafıyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların mali şartları uygun bir zemine çekebilmek adına pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOLE KATKI YAPTI

2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olan Salah, 5 karşılaşmada forma giydi. G Grubu'nda Belçika karşısında 1 asist yapan 34 yaşındaki futbolcu, Yeni Zelanda sınavında 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Mısır son 16 turunda Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

TARİHİ PERFORMANS

Mohamed Salah 2'si Chelsea'de, 9'u ise Liverpool'da olmak üzere Premier Lig'de toplam 11 sezon geçirdi. Ada'da 328 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki futbolcu, tarihe geçen bir performansa imzasını attı. Söz konusu maçlarda 193 kez ağları sallayan deneyimli forvet, 95 de asist yaparak 288 gole doğrudan etki etti.

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