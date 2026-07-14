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Haberler Beşiktaş Trossard Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Trossard Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı Leandro Trossard’ın mukavele detayı belli oldu. The Athletic’te yer alan habere göre; Kartal’la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Belçikalı maestro, 7 milyon euro maaş alacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:50
Trossard Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılar Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süren ve yoğun mesai harcanan transfer operasyonun ardından önce Arsenal'le ardından Belçikalı oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla istatistik bazında Belçika'nın en etkili oyuncusu olan 31 yaşındaki yıldızın sözleşme detayları belli oldu. The Athletic, Beşiktaş yönetiminin Leandro Trossard ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

18+2 MİLYON EURO

Yerel basın, deneyimli oyuncunun yıllık 9-10 milyon euro bandında ücret alacağını ileri sürmüştü. Ancak bu bilginin doğru olmadığı ve The Athletic'te yer alan haberde, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'tan yıllık 7 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp, Premier Lig devi Arsenal'e bu transfer karşılığında 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulübün anlaşmasına göre, ayrıca 2 milyon euro da şartlara bağlı bonus maddesinin olduğu aktarıldı.

ADALI ÖZEL JETİYLE İSTANBUL'A GETİRECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard transferine son noktayı koyacak. Orkun Kökçü transferini geçen yıl 12 Temmuz tarihinde bitiren ve milli yıldız ile birlikte İstanbul'a gelen Başkan Serdal Adalı, bugün yıldız oyuncuyla bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı tecrübeli oyuncuyu özel jetiyle İstanbul'a getirecek.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, Sky DE'ye transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Dirk Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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