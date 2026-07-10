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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Vlahovic seferi! Yönetim İtalya'ya çıkarma yapacak

Beşiktaş'tan Vlahovic seferi! Yönetim İtalya'ya çıkarma yapacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kulübü Juventus ile anlaşamayan Vlahovic’e 8 milyon euro net ve bonuslarla 10 milyon euro’luk teklif yapan Kara Kartal, tecrübeli santrforu ikna etmek için tüm şartlarını zorluyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Vlahovic seferi! Yönetim İtalya'ya çıkarma yapacak

Beşiktaş, Juventus'un şu ana kadar anlaşma sağlayamadığı Dusan Vlahovic'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Vlahovic'e yaptığı teklif de belli oldu. İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 26 yaşındaki Sırp yıldız golcünün, İtalyan deviyle anlaşma sağlayamamasının ardından tek teklifi Kara Kartal'dan aldığını öne sürdü. Yönetimin, tecrübeli santrfora 8 milyon euro net ve bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya kadar ulaşacak yıllık ücret teklif ettiği belirtildi.

İTALYA'YA ÇIKARMA

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakarken, süre istedi. Kurmayların, 10 Ağustos'a kadar transferinin netleşmesi amacıyla zaman talep ettiği öğrenilen Sırp forvete, bir an önce siyah-beyazlı formayı giydirmek için tüm şartlarını zorladığı vurgulandı. Dusan Vlahovic transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise Belçika Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Romelu Lukaku'yla imzaların atılacağı bildirildi

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