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Beşiktaş'ta Leandro Trossard imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Senelerdir sol kanatta problem yaşayan Beşiktaş, bu sorunu Leandro Trossard’la çözdü. 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’ndan sonra gelecek sağlık kontrollerinden geçip kendisi siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ta Leandro Trossard imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Ada ekibiyle 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan siyahbeyazlılar, Belçikalı yıldızla da 9 milyon euro maaş artı bonuslar karşılığında söz kesti. 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Tatil sonrasında takıma katılacak.

AÇIKLANACAK

Beşiktaş, Trossard transferiyle de son yıllarda sol kanatta yaşadığı sorunu çözmüş olacak. Belçika Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri olan 31 yaşındaki oyuncu için taraftarlar şimdiden hazırlıklara başladı. Oyuncunun İstanbul'a geleceği an görkemli bir karşılama töreni yapılacak. Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde KAP açıklamasıyla da transferi resmi olarak duyuracak. Trossard, Orkun Kökçü'yle birlikte Beşiktaş'ın saha içi liderlerinden olacak.

7'NCİ TAKIMI OLACAK

Trossard, kariyerinde Belçika'da Westerlo, Genk, Lommel ve Leuven ile İngiltere'de Brighton, Arsenal formaları giydi. 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş, 7'nci takımı olacak. Kariyerinde ikinci kez farklı bir ülkede oynayacak.

VAZGEÇİLMEZ

Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 31 yaşındaki oyuncu, milli takım formasını 55 maçta terletti ve tam 14 gole imza attı.

50 MAÇTA OYNADI

Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

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