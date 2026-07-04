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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Salih Özcan'ı bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Salih Özcan'ı bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, orta saha transferinde Salih Özcan'la görüşmeleri ilerletti. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi ve anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş Salih Özcan'ı bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Orta saha transferi için planlarını yapan Beşiktaş, Salih Özcan'a yeni bir teklif iletti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi. İkili görüşmelerde epey yol kat edildiği ifade edildi. 28 yaşındaki orta saha ile anlaşma zeminin yakalandığı kaydedildi. Borussia Dortmund'dan ayrılarak boşa çıkan ve bonservisi elinde olan Salih'in karar aşamasında olduğu dile getirildi. Kısa süre içerisinde Beşiktaş ile milli futbolcu arasında bir görüşme daha olacağı bildirildi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN BİLGİ ALDI

A Milli Takımımız ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan ve 99 dakika süre alan Salih Özcan'la tek konunun maaş olduğu belirtildi. 28 yaşındaki milli futbolcunun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Aynı şekilde milli takımdan arkadaşı Orkun Kökçü ile görüşerek bilgiler aldığı aktarıldı. Milli takımda orta sahada yan yana başarılı bir performans sergileyen Orkun ile Salih'in Beşiktaş'ta da buluşabileceği vurgulandı. Vincenzo İtaliano da Salih'e olumlu yönde onay verdi.

SLOVAKYA KAMPINA KATILACAK

Siyah-beyazlılar, Salih Özcan transferini hızlıca bitirmek istiyor. Milli futbolcuyla tüm pürüzlerin kısa sürede giderilip Slovakya kampına getirilmesi hedefleniyor. 28 yaşındaki orta sahanın da şu anda tatilde olduğu belirtildi. Salih Özcan'ın anlaşma yapılması halinde hemen çalışmalara dahil olacağı dile getirildi.

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralının ardından yerli rotasyonuna önem veren Beşiktaş'ta Salih Özcan adı ön plana çıktı. Hem Futbol Direktörü Önder Özen hem de Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, yaptıkları görüşmelerde milli futbolcunun transferi için karşılıklı olumlu rapor sundu.

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