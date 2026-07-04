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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Nübel için kolları sıvadı! Bayern Münih'in transfer kararı...

Beşiktaş Nübel için kolları sıvadı! Bayern Münih'in transfer kararı...

Beşiktaş, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’na veda eden Alexander Nübel için düğmeye bastı. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 29 yaşındaki eldiven için Bayern Münih’le yapılan görüşmeler hızlandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş Nübel için kolları sıvadı! Bayern Münih'in transfer kararı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci hamlesine yoğunlaştı. Transfer listesinde ilk sırada gelen Alexander Nübel için adımlar sıklaştı. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden 29 yaşındaki kalecinin transfer görüşmelerine hazır olduğu kaydedildi. Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan deneyimli eldivenin Bayern Münih'in kararını beklediği ifade edildi. Siyah-beyazlılar da Alman ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Bayern de yıldız kaleciyi satmaya sıcak bakıyor.

ANLAŞMAYA YAKLAŞILDI

Beşiktaş'ın 7 milyon euro ve bonuslar üzerinden sunduğu son teklife Bayern Münih'in olumlu yaklaşıldığı kaydedildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtildi. Nübel'in de Beşiktaş'ta oynamak istemesi transfer görüşmelerinde avantaj sağladı. Son 3 sezonunu Stuttgart'ta geçiren deneyimli kaleci, kiralık transferden çok bonservisiyle bir takıma gitmek istiyor. Kara Kartal'ın 1 numarası olacak Nübel'in görüşmelerin resmiyet kazanmasından sonra İstanbul'a getirilmesi amaçlanıyor.

LORİS KARİUS VE RAİMOND AUMANN

Beşiktaş tarihinde daha önce forma giyen Alman kaleciler dikkat çekiyor. Siyahbeyazlılarda transferin gerçekleşmesi halinde Alexander Nübel, üçüncü Alman eldiven olacak. Daha önce 1994- 1995'te Raimond Aumann ve 2018-2020 arasında Loris Karius kaleye geçmişti.

2021'DEN BERİ KİRALIK

2020 yılında Schalke 04'ten ayrılarak bedelsiz olarak Bayern Münih'e katılan Alexander Nübel, 2021-22 sezonundan bu yana sürekli kiralık olarak başka takımlara gitti. 29 yaşındaki Alman kaleci, 2021-2023 arası Farnsa'da Monaco, 2023-2026 yılları arası da Almanya'da Stuttgart'ta kiralık forma giydi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Kaleci transferinde Beşiktaş'ın alternatifleri hazır hale getirildi. Kartal'ın Alexander Nübel'de bir aksilik olması halinde Augusto Batalla'yı listesine eklediği vurgulandı. Vallecano'nda oynayan 30 yaşındaki Arjantinli kaleci için siyah-beyazlıların takipte olduğu dile getirildi. Batalla geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynayarak performansıyla dikkat çekmişti.

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