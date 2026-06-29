Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip Barcelona! O ihtimalde harekere geçecekler

Siyah beyazlılarda teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Beşiktaşlı kurmayların yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ettiği Sırp golcünün geleceğine ilişkin Avrupa basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Sırp golcünün menajeri Avrupa'nın elit liglerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. HABERDE, başarılı santrforun teknik heyetin onay vermesi halinde Barcelona forması giymeye sıcak baktığı ve bu mesajın Katalan ekibine iletildiği aktarıldı. Barcelona'nın, Ferran Torres ile yollarını ayırması halinde Dusan Vlahovic transferi için harekete geçebileceği belirtildi. Ancak oyuncunun talep ettiği yüksek maaşın, transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edildi.

12 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Dusan Vlahovic, 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla 23 karşılaşmada toplam 1162 dakika sahada kaldı. Sırp golcü 10 kez ağları havalandırırken, 2 de gol pası vererek 12 gole doğrudan etki etti. 41 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan Dusan Vlahovic'in 16 golü bulunuyor.

TAKIM OYUNUNA YATKIN

Mundo Deportivo'nun haberinde, yıldız forvetin yetenekleri hakkında bilgi de verildi. Juventus'un yeni sözleşme teklifine yanıt vermeyen Dusan Vlahovic'in ceza sahası içinde etkili ve bitirici özelliklere sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca 26 yaşındaki yıldızın son derece hareketli ve takım oyununa yatkın bir golcü profili çizdiği ifade edildi.