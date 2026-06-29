CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Nübel'den vazgeçmiyor! Menajerinden açıklama geldi

Beşiktaş Nübel'den vazgeçmiyor! Menajerinden açıklama geldi

Siyah-beyazlı Yönetim, Alman Eldiven ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydetti. 29 yaşındaki Alexander Nübel’in menajeri Stefan Back, “Onun geleceği için en doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş’ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu” dedi. Beşiktaş yönetiminin Bayern Münih’le bonservis pazarlığı sürüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş Nübel'den vazgeçmiyor! Menajerinden açıklama geldi

Kaleyi sağlama almak isteyen siyah beyazlıların 1 numaralı hedefi Alexander Nübel... Serdal Adalı yönetimi 29 yaşındaki eldiveni Kara Kartal'ın kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcıyor. Sky Sports'un haberine göre, geçtiğimiz cuma günü Beşiktaş Scouting Direktörü Eduard Graf, Alman kalecinin menajeri Stefan Back ile bir görüşme gerçekleştirdi. Graf, Beşiktaş'ın Nübel'i en önemli transferlerinden biri olarak kadrosuna katmak istediğini Stefan Back'e net bir şekilde iletti.

BACK İLGİYİ DOĞRULADI

Stefan Back, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Nübel'in geleceği için en doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu" ifadelerini kullandı. Nübel tarafıyla yapılan görüşmelerde büyük oranda ilerleme kaydedildi. Alman kalecinin Beşiktaş yönetiminin istediği şartlarda İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le bonservis pazarlıkları için temaslarını sürdürüyor.

EBERL: YENİ TAKIM BUL

SKY Sports'un haberinde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi. Eberl'in Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.

HENÜZ SÜRE ALMADI

Alexander Nübel, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor. 29 yaşındaki eldiven, E Grubu'ndan 6 puan ve averajla lider olarak son 32'ye kalan 'Panzer'de henüz forma şansı bulamadı. Gruptaki 3 karşılaşmada da kaleyi 40 yaşındaki Manuel Neuer korudu. Nübel bugüne kadar 3 kez milli takım formasını giydi.

Bundesliga devi Nübel'in bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlıların bu meblağı aşağı çekmek için Bayern'le pazarlık yaptığı aktarıldı. Bonservis bedelinin Beşiktaşlı kurmayların beklediği makul bir rakama çekildiği takdirde resmi imzaların atılması bekleniyor.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek!
Greenwood'da kritik hafta!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'li İmamoğlu ile Böcek’in rüşvet görüşmesinin tanığı Yasin Yellice konuştu: İlaç çantasından eurolar çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldırım'dan Sörloth operasyonu!
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız için transfer itirafı! F.Bahçeli yıldız için transfer itirafı! 00:51
F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı! 00:51
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak 00:51
Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! 00:51
Önder Özen'den transfer açıklaması! Önder Özen'den transfer açıklaması! 00:51
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi 00:51
Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! 00:51
Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! 00:51
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... 00:51
Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! 00:51