Kaleyi sağlama almak isteyen siyah beyazlıların 1 numaralı hedefi Alexander Nübel... Serdal Adalı yönetimi 29 yaşındaki eldiveni Kara Kartal'ın kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcıyor. Sky Sports'un haberine göre, geçtiğimiz cuma günü Beşiktaş Scouting Direktörü Eduard Graf, Alman kalecinin menajeri Stefan Back ile bir görüşme gerçekleştirdi. Graf, Beşiktaş'ın Nübel'i en önemli transferlerinden biri olarak kadrosuna katmak istediğini Stefan Back'e net bir şekilde iletti.

BACK İLGİYİ DOĞRULADI

Stefan Back, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Nübel'in geleceği için en doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu" ifadelerini kullandı. Nübel tarafıyla yapılan görüşmelerde büyük oranda ilerleme kaydedildi. Alman kalecinin Beşiktaş yönetiminin istediği şartlarda İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le bonservis pazarlıkları için temaslarını sürdürüyor.

EBERL: YENİ TAKIM BUL

SKY Sports'un haberinde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi. Eberl'in Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.

HENÜZ SÜRE ALMADI

Alexander Nübel, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor. 29 yaşındaki eldiven, E Grubu'ndan 6 puan ve averajla lider olarak son 32'ye kalan 'Panzer'de henüz forma şansı bulamadı. Gruptaki 3 karşılaşmada da kaleyi 40 yaşındaki Manuel Neuer korudu. Nübel bugüne kadar 3 kez milli takım formasını giydi.

Bundesliga devi Nübel'in bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlıların bu meblağı aşağı çekmek için Bayern'le pazarlık yaptığı aktarıldı. Bonservis bedelinin Beşiktaşlı kurmayların beklediği makul bir rakama çekildiği takdirde resmi imzaların atılması bekleniyor.