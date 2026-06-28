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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Salih Özcan'a kanca! Italiano hayran kaldı

Beşiktaş'tan Salih Özcan'a kanca! Italiano hayran kaldı

A Milli Takımın ABD’yi 3-2 yendiği maçı izleyen İtaliano’nun, Salih Özcan için “Bonservisi elindeyken kesinlikle kaçırmayalım” ifadelerini kullandığı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan Salih Özcan'a kanca! Italiano hayran kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, A Milli Takımın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası grup maçını futbol direktörü Önder Özen ile birlikte takip etti. 48 yaşındaki çalıştırıcının hayran kaldığı isimlerin başında, orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Salih Özcan geldi. Sahada 58 kez topla buluşan ve sadece 1 top kontrol hatası yapan milli futbolcu, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumla tam not aldı. Yerli rotasyonunu güçlü tutmak isteyen İtaliano, gurbetçi oyuncu için olumlu rapor verdi. Tecrübeli teknik adamın "Bonservisi elindeyken Salih'i kesinlikle kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun takımın çehresini değiştirebilecek kalitede olduğunu vurguladı.

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