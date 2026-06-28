CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ada çıkarması! İşte hedefteki isimler

Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ada çıkarması! İşte hedefteki isimler

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Önceliği kaleciye veren siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Nübel'in pahalı gelmesi sebebiyle rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte hedefteki isimler...(BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ada çıkarması! İşte hedefteki isimler

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor. Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı. Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı. Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.

NEWCASTLE'DA KİRALIKTI

Sabah'ın haberine göre, alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı. Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı. Kartal'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.

8 TAKIMDA OYNADI

1.90 boyundaki Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti. 28 yaşındaki kaleciye şimdiye kadar takımlar, 75.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

G.Saray'dan Can Uzun harekatı!
F.Bahçe'den Brahim Diaz bombası!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
CANLI | Masada barış sahada çatışma! ABD ve İran’dan karşılıklı saldırılar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere'den F.Bahçe'ye flaş öneri!
G.Saray'dan Davinson kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor 02:33
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! 02:33
Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Greenwood gerçeği ortaya çıktı! 02:33
Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! 02:33
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... 02:33
Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor 02:33
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok 02:33
G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! 02:33
G.Saray'dan De Bruyne hamlesi! G.Saray'dan De Bruyne hamlesi! 02:33
Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'den Simion Michez sürprizi! Dirk Kuyt'ın eski öğrencisi 02:33
Greenwood'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Greenwood'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 02:33
G.Saray'dan tarihi karar! Özbek yetkiyi aldı G.Saray'dan tarihi karar! Özbek yetkiyi aldı 02:33