Beşiktaş'tan Dominik Livakovic sürprizi! Bu hamle çok konuşulur

Beşiktaş teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. CV'si güçlü, kalesinde güven verecek 1 yabancı ve 1 yerli ismi kadrosuna dahil etmeyi planlayan siyah beyazlı yönetim, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve geçen sezon Dinamo Zagreb'te kiralık olarak geçiren Dominik Livakovic'i gündemine aldı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki kaleci sarı lacivertli kulübe dönmeye sıcak bakmıyor.

ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

Aziz Yıldırım yönetimi, Hırvat ekibinin Livakovic'in tapusunu almak için yaptığı 3 milyon euro'luk teklifi yetersiz buldu ve geri çevirdi. Beşiktaş transfer komitesinin bu süreci kendi lehine çevirebilmek için Fenerbahçe yönetimi ile temas kurduğu ifade edildi. Siyah beyazlıların şu sıralar 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın başarısı için ter döken tecrübeli eldivenin mali şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik direktör İtaliano'nun Livakovic'e onay verdiği aktarıldı.

KUPAYA DAMGA VURDU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyan deneyimli file bekçisi, İngiltere karşısında performansıyla beğeni topladı. Hırvat kaleci söz konusu müsabakada yediği 4 gole rağmen tam 7 kurtarış maçın oyuncusu seçildi. Özellikle İngiliz ve İspanyol basını, Dominic Livakovic'in müthiş performansına övgüler yağdırdı.

6.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe yönetimi 2023 yılı yaz döneminde Dominik Livakovic'i renklerine bağlarken, Dinamo Zagreb'e 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. 31 yaşındaki eldivenin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

77 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından biri. İlk milli maçına Ocak 2017'de çıkan tecrübeli eldiven, tam 77 kez damalı formasını giydi. Kalesinde 83 gol gören Livakovic, 24 karşılaşmada ise rakip futbolculara gol izni vermedi. Livakovic, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla Hırvatistan Ligi'nde 14 karşılaşmada görev aldı.