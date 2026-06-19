Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotasını Dünya Kupası'na çevirdi. Yönetim, Belçika formasıyla turnuvada boy gösteren Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku ve Arsenal'in kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı yakından takip ediyor. Siyah beyazlıların iki yıldız ve kulüpleriyle yaptığı transfer görüşmelerini ileri seviyeye taşımak için Belçika'nın turnuvadan elenmesini beklediği de gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberinde; Arsenal'in sözleşmesinin son senesine giren Trossard için 20-25 milyon euro talep ettiği, 31 yaşındaki futbolcunun ise 7-8 milyon euro arasında bir maaş istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Napoli ile kriz yaşayan 33 yaşındaki Lukaku'nn ise 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların iki ismi beklerken listesindeki diğer adaylarla görüşmelerine devam ettiği de gelen bilgiler arasında.