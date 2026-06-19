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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın rotası Belçika! Dünya Kupası dönüşünde...

Beşiktaş’ın rotası Belçika! Dünya Kupası dönüşünde...

Beşiktaş yönetimi, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda boy gösteren iki yıldız ve kulüpleriyle yaptığı transfer görüşmelerini ilerletmek için Belçika’nın kupaya veda etmesini bekliyor. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş’ın rotası Belçika! Dünya Kupası dönüşünde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotasını Dünya Kupası'na çevirdi. Yönetim, Belçika formasıyla turnuvada boy gösteren Napoli'nin golcüsü Romelu Lukaku ve Arsenal'in kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı yakından takip ediyor. Siyah beyazlıların iki yıldız ve kulüpleriyle yaptığı transfer görüşmelerini ileri seviyeye taşımak için Belçika'nın turnuvadan elenmesini beklediği de gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberinde; Arsenal'in sözleşmesinin son senesine giren Trossard için 20-25 milyon euro talep ettiği, 31 yaşındaki futbolcunun ise 7-8 milyon euro arasında bir maaş istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Napoli ile kriz yaşayan 33 yaşındaki Lukaku'nn ise 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların iki ismi beklerken listesindeki diğer adaylarla görüşmelerine devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

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