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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Trossard için ayırdığı bütçe belli oldu!

Beşiktaş'ın Trossard için ayırdığı bütçe belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerden birisi de Leandro Trossard. Siyah-beyazlıların son olarak Belçikalı yıldız için belirlediği bütçe gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ın Trossard için ayırdığı bütçe belli oldu!

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirerek belirsizliği sona erdiren Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah- Beyazlı yönetim, kadro planlamasında önceliği sol kanat bölgesine verirken, bu mevki için kısa sürede somut adım atmaya hazırlanıyor.

Takvim yer verdiği haberde; edinilen bilgilere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklif hazırlığında.Siyah-Beyazlılar'ın, kısa süre içinde Londra ekibiyle masaya oturarak transferin mali detaylarını görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, 50 karşılaşmada 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi, bu transferi kısa süre içinde netleştirerek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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