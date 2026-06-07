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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi Italiano'nun eski öğrencisi! Adalı ve Özen ile yapılan görüşme sonucunda...

Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi Italiano'nun eski öğrencisi! Adalı ve Özen ile yapılan görüşme sonucunda...

Yeni sezon planlamalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano’nun, Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini’nin transferini istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi Italiano'nun eski öğrencisi! Adalı ve Özen ile yapılan görüşme sonucunda...

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetimle yaptığı görüşmelerde transfer konusunda önemli isteklerde bulunduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, 48 yaşındaki çalıştırıcının başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile yaptığı konuşmalarda Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Italiano'nun 29 yaşındaki yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde takıma büyük katkı sağlayacağını belirttiği de gelen bilgiler arasında. Geride kalan sezonda Italiano yönetimindeki Bologna'da 51 maça çıkan İtalyan kanat oyuncusu 14 gol atarken 1 de asist yaptı. Serie A ekiplerinin de takibinde bulunan Orsolini'nin Bologna ile 1 yıl daha kontratı var.

Orsolini'nin yeniden Vincenzo Italiano ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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