Beşiktaş'a Andrew Robertson teklifi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi
Sezonun sona ermesi ile birlikte kadrosunu güçlendirmek üzere harekete geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer piyasasında yine karşı karşıya gelebilir. İngiliz medyasında yer alan iddialara göre Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Andrew Robertson, sarı-lacivertlilerin ardından Dolmabahçe ekibine de teklif edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig devlerinin yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de Robertson'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 35 resmi karşılaşmada görev aldı.
Hücum katkısıyla da öne çıkan Robertson, 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına 5 gollük katkı sağladı.
İskoçya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu, milli formayla çıktığı 92 maçta 4 gol kaydetti.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Robertson, Liverpool ile 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
