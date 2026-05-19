Beşiktaş'ın ilk hoca adayı belli oldu! Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından...

Sergen Yalçın'ın dün yapılan toplantıda görevi bırakmasının ardından Beşiktaş'ta hoca arayışları başladı.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun tüm yetkiyi futbol direktörü Eduard Graf'a bıraktığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; tecrübeli futbol adamının da son olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta görev yapan ve 18 Ocak'tan bu yana kulüp çalıştırmayan Dino Toppmöller'i ilk aday olarak belirlediği ve Alman teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

YERLİ OLURSA ŞAHİN

Yönetimin projelerini Alman hocaya anlatan Graf'ın 45 yaşındaki teknik adamla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Başkan Adalı'nın yabancı hoca getirmeyi planladığı ve Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner'in de listede yer aldığı belirtiliyor. Yerli hoca tercihinde ise ilk adayın Nuri Şahin olduğu da gelen bilgiler arasında.