Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Cagliari'nin bonservis teklifine verilen yanıt...

Semih Kılıçsoy'un sezon sonunda yuvası Beşiktaş'a geri dönme ihtimali son derece yüksek. Serie A ekibi Cagliari sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı genç golcü için siyah-beyazlı kulübe 6 milyon euro teklif sundu. Siyah-beyazlı yönetim, Semih'in yüksek potansiyeli ve takıma olan katkısını göz önünde bulundurarak bu teklifi yeterli bulmadı ve düşünmeden reddetti. Beşiktaşlı kurmayların satın alma opsiyonu 12 milyon euro olan milli forvet için bu rakamdan kesinlikle taviz vermeyeceği öğrenildi. İki kulüp arasında anlaşma sağlanamazsa siyah-beyazlıların yeni sezon planlamasında Semih Kılıçsoy önemli bir yer teşkil edecek.

3 AYDIR GOLE HASRET

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane son 4 maçta kadroda olmasına rağmen Semih Kılıçsoy'a şans vermedi. 20 yaşındaki futbolcu Serie A'da son golünü 31 Ocak'ta oynanan Verona maçında kaydetmişti. Serie A'da süre aldığı 22 karşılaşmada toplam 4 kez ağları havalandıran genç oyuncu, yaklaşık 3 aydır gole hasret kaldı.