Beşiktaş'ta hedef Ziraat Türkiye Kupası finali! İşte siyah-beyazlıların TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında rotasyonlu kadroyla Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, bu akşam sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde son dönemde büyük çıkış yakalayan TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak zorlu müsabakayı ATV canlı olarak ekrana getirecek.

HEDEF AVRUPA LİGİ

Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği açıklandı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, final vizesini cebine koyacak. Kara Kartal, Dolmabahçe'de 12'nci adamın da desteğiyle maçtan zaferle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kupayı müzesine götüren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak.

2 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda zorlu Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Gaziantep FK sınavından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise belirsiz.

YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Siyah-beyazlılar, grupta Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı. Kartal direkt çıktığı çeyrek finalde ise Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve son 4'e kaldı.

KUPADA 3-3'LÜK EŞİTLİK VAR

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9'uncu kez kozlarını paylaşacak. İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Siyahbeyazlılar 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlılar, 10 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ LİGDE 2'DE 2 YAPTI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Konyaspor ile 2 kez karşılaşan siyah-beyazlı takım, söz konusu maçlardan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş Wilfried Ndidi ve Tammy Abraham'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Dolmabahçe'de yapılan maçta ise konuk ekip Deniz Türüç ile öne geçmiş, Kartal Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 3 puana uzanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, EMİRHAN, RIDVAN, NDIDI, OLAITAN, ORKUN, CERNY, TOURE, OH

TÜMOSAN Konyaspor: DENİZ ERTAŞ, NAGALO, ADİL, BERKAN, UĞURCAN, MELİH, JEVTOVIC, DENİZ TÜRÜÇ, BARDHI, OLAIGBE, MULEKA