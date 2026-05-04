CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Jorgensen ısrarı sürüyor! İşte Kartal'ı sevindiren o gelişme

Beşiktaş'ta Jorgensen ısrarı sürüyor! İşte Kartal'ı sevindiren o gelişme

Beşiktaş, Filip Jörgensen transferi için yeniden harekete geçti. Ara transfer döneminde bu hamleyi gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar için bu kez sevindirici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta Jorgensen ısrarı sürüyor! İşte Kartal'ı sevindiren o gelişme

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdürürken transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior'un gelişi, Beşiktaş'ın Filip Jörgensen için yaptığı görüşmelere sekte vurmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Danimarkalı kaleciyi ısrarla takımda tutmak isteyen İngiliz hoca, görevden alınınca yönetim 24 yaşındaki file bekçisi için yeniden harekete geçti.

Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jörgensen ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda.

Jörgensen'in düzenli oynamak istediği, bu nedenle Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı aktarıldı. Siyahbeyazlıların Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga seçeneklerini de değerlendirdiği öğrenildi.

G.Saray'dan Lukaku harekatı! Transferdeki kozu...
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Bosch'tan etik arıza! Aile kurumunu hedef aldılar Bakan Göktaş'tan tepki gecikmedi: Annelik değersizleştirilemez | Arkasından siyonist lobi çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahada büyük değişim! İşte Buruk'un planı
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu Düşme hattı yangın yeri! İşte güncel puan durumu 00:55
Karagümrük'ten kritik 3 puan! Karagümrük'ten kritik 3 puan! 00:55
Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti! 00:55
Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! Kayserispor ile konuk ettiği Eyüpspor berabere kaldı! 00:55
Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! Kasımpaşa ile Kocaelispor yenişemedi! 00:55
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik! 00:55
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 00:55
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak 00:55
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 00:55
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 00:55
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 00:55