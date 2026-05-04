Beşiktaş'ta Jorgensen ısrarı sürüyor! İşte Kartal'ı sevindiren o gelişme

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdürürken transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior'un gelişi, Beşiktaş'ın Filip Jörgensen için yaptığı görüşmelere sekte vurmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Danimarkalı kaleciyi ısrarla takımda tutmak isteyen İngiliz hoca, görevden alınınca yönetim 24 yaşındaki file bekçisi için yeniden harekete geçti.

Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jörgensen ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda.

Jörgensen'in düzenli oynamak istediği, bu nedenle Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı aktarıldı. Siyahbeyazlıların Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga seçeneklerini de değerlendirdiği öğrenildi.