Kupa konsantrasyonu

Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde olan Beşiktaş, hedeflerini belirledi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, hem kulüp tarihine bir kupa zaferi daha eklemek hem de UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için kupaya çok önem veriyor. Çeyrek finalde 23 Nisan Perşembe günü evinde Alanyaspor'la karşılaşacak olan Kartal, yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

EV SAHİBİ AVANTAJINA SAHİP

Çeyrek final ve yarı final aşamasında ev sahibi avantajına sahip olan Kara Kartal, taraftar gücüyle finale ulaşmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın da futbolcularıyla yaptığı bütün toplantılarda Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine vurgu yapıyor. Ligde zirveden uzak kalmanın telafisini kupa şampiyonluğuyla yapabileceklerini aktaran Sergen Yalçın, takımını bu yönde konsantre etmeye çabalıyor. Siyahbeyazlı futbolcular da kupa hedefine konsantre bir şekilde hazırlanıyor.

AVRUPA LİGİ ÖNEMLİ FAKTÖR

Siyah-beyazlılar ligde ilk 3 sıranın gerisinde kaldı. Üçüncü Trabzonspor'un 9 puan ardında olan Kartal, Avrupa Ligi vizesi için Ziraat Türkiye Kupası'na önem veriyor. Beşiktaş, kupayı alırsa Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Play-off etabında elenme durumu olsa bile UEFA Kon ferans Ligi cepte olacak.

3 MAÇTA ZAFERE

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Beşiktaş, 3 maçta şampiyonluğa uzanma şansına sahip. Çeyrek final ve yarı finalde rövanş olmaması, finalin de tek maç oynanmasıyla Sergen Yalçın ve ekibi, kısa sürede kupaya uzanma şansını değerlendirmek istiyor.

SON YILLARDA BAŞARILI OLDU

Beşiktaş, son 5 senede 2 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. 2021'de Sergen Yalçın yönetiminde finalde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzanan siyah- beyazlı takım, 2024'te de Trabzonspor'u 3-2'lik skorla finalde devirerek zafere ulaştı.