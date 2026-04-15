Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin geleceği için flaş karar!

Beşiktaş sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure'yi takımda tutmak için girişimlere başladı. 15 gol atması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek olan 24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 19 maçta 6 gol kaydetti.

Takvim'in haberine göre; yönetimin ise kalan maçlarda hem oyuncunun bu sayıya ulaşma şansının düşük olması hem de bu fiyatı vermek istememesi nedeniyle Atalanta ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Siyah- Beyazlı kurmayların teknik direktör Sergen Yalçın'ın da devam etmek istediği Toure'nin bonservisini daha uygun bir fiyatla almayı planladığı öğrenildi. Sakatlığını atlatan Toure'nin performansının transfer için belirleyici olacağı da gelen haberler arasında.