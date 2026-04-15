Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, idmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan yarışların ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.