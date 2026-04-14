Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Yüksek bonservis geliri hedefleniyor

Beşiktaş formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Hyeon-Gyu Oh için Tottenham ve Manchester United devreye girdi.

TransferFeed'in haberine göre, Premier League ekiplerinden Tottenham'ın 25 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başlayabileceği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor. Londra temsilcisinin, Heung-min Son sayesinde Güney Kore'de oluşan güçlü taraftar etkisini de transferde önemli bir avantaj olarak gördüğü ifade ediliyor. Oyuncunun da İngiliz ekibine transfer fikrine sıcak bakabileceği aktarılıyor.

İngiltere'den bir diğer talip olan Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve transfer ihtimallerini değerlendirdiği belirtiliyor.

Beşiktaş, sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcüsü için sezon sonunda yüksek bir bonservis geliri hedeflediği kaydediliyor.

Ara transfer döneminde 14 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a katılan Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla kısa sürede etkili performans sergiledi. Güney Koreli santrfor, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.