U19’da zafer Kartal’ın

U-19 PAF Ligi'nin 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Siyah-beyazlı takımın gollerini Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin kaydetti. Ev sahibi takımın sayısı Alaettin Ekici'den geldi.
06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
