Skandal penaltı

06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Deplasmanda F.Bahçe karşısında uzun süre oyunu 0-0'da tutmayı başaran Beşiktaş, uzatmalarda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüne engel olamamıştı. Agbadou'nun Nene'yi düşürdüğü pozisyona Yasin Kol, penaltı çalarken siyah-beyazlılar uzun süre itiraz etti. Ancak karar değişmedi ve Kerem fileleri buldu. Bunun üzerine Beşiktaş dün kendisine ait X hesabından bir paylaşımda bulundu. Kararı eleştiren siyah- beyazlılar, "Emek hırsızları. Skandal bir penaltı kararı" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.