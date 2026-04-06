Ersin'den 6 kurtarış

Karşı karşıya önemli kurtarışlara imzasını atan Ersin, uzatmalarda Kerem’in penaltısına engel olamadı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, F.Bahçe deplasmanında kariyerinin en iyi maçlarından birisini çıkardı. Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren yaptığı önemli kurtarışlarla dikkat çeken Ersin, takımını uzatma dakikalarına kadar ayakta tutan isim oldu. Çoğu karşı karşıya olmak üzere tam 6 net kurtarış yapan Ersin, gecenin en etkili isimlerinden birisi oldu. Ancak maçın uzatma anlarında Agbadou'nun Nene'ye yaptığı harekete hakem Yasin Kol penaltı verdi. Topun başına geçen Kerem, Ersin'i çaresiz bıraktı.