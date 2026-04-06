5 oyuncunun ilk derbi heyecanı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi. Devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu. Devis Vasquez ve Jota Silva ise şans bulamadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
